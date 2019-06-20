Обновленный хэтчбек Renault Megane замечен на тестовых испытаниях

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В Сети появились новые фотографии обновленного хэтчбека Renault Megane, который был частично обклеен камуфляжной пленкой.

Французская компания в эти дни проводит плодотворную работу по тестированию новых моделей. Также на тестовых испытаниях была замечена новая бензиновая версия Renault Megane. Официальная презентация некоторых новых моделей, по предварительным данным, ожидается осень текущего года.

Несмотря на частично замаскированный автомобиль, местами можно просмотреть встроенную в задний бампер выхлопную трубу. По предварительным данным, там находится система фильтрации выхлопных газов, которая сейчас проверяется тестировщиками.

Можно предположить, что камуфляж скрывает более массивную радиаторную решетку, а также обновленные фары. Сзади у Megane можно увидеть незначительные изменения в бампере и новое преображение задних фонарей.

Презентация обновленного Renault Megane ожидается уже в сентябре 2019 года. Начало продаж данной модели запланировано на конец этого года.