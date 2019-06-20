KIA официально представила новый кроссовер KIA Seltos, который приедет в РФ

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По расчетам корейцев новинка станет таким же бестселлером, как и Creta. Впрочем, даже название Seltos происходит от слова «sell», а не от имени сына мифического героя Геракла - Celtos.

В Индии сегодня, 20 июня 2019 года, состоялась новая премьера от концерна KIA. Корейцы представили новый компактный кроссовер в глобальной версии – KIA Seltos. В какой версии и комплектациях Seltos «достанется» тем или иным странам, пока не известно. Однако представители компании KIA дали пояснения относительно силовых установок и трансмиссий.

Так новинка будет оборудоваться тремя типами моторов: 2-литровым 149-сильным «атмосферником» MPI (базовый вариант), 1,6-литровой «турбочетверкой» T-GDI на 177 л.с. (топовый вариант), а также 1,6-литровым 136-сильным «турбодизелем». Силовые агрегаты, в зависимости от рынка, на которые будут поставляться машины, могут дополняться как 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступентатым «автоматом», так и 7-диапазонным «роботом» или вариатором IVT. Варианты привода – передний либо полный.

При этом для индийского рынка KIA Seltos предлагается с 1,5-литровым «атмосферником» с МКПП или вариатором, 1,4-литровым турбомотором с роботизированной «коробкой» и с 1,5-литровым «турбодизелем» на «автомате» или на «механике». Сборка уже начата на заводе в Андхра-Прадеш, а прождажи начнутся уже в августе 2019 года.

Вслед за Индией свои «Селтосы» получит и Корея. Сборка для Кореи будет осуществляться в Гваньчжу. До российского рынка новинка «доедет» не ранее чем к 2020 году, с «собираться» будет предположительно в Калининграде. О ценах пока ничего не известно.

Новый «паркетник» получит современную LED-оптику, ориентированные на водителя «приборку» с 8-дюймовым проекционным дисплеем и центральную консоль с 10,25-дюймовым мультитач-экраном, «кожаный салон». В авто будет присутствовать система Drive Mode Speed, предлагающая режимы Normal, Eco и Sport.

Гамма стандартных стоковых расцветок представлена белым, черным, красным, серым, синим и оранжевым – достаточно неплохо, есть, из чего выбрать.