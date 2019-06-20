Эксперты назвали ТОП-10 авто в России, которые угонщики обходят стороной

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По заявлению экспертов, наиболее частыми причинами для угона является разборка авто на запчасти, либо заполучение машины на заказ. Исходя из намерений, машины выбирают по их стоимости.

Данный рейтинг был составлен работниками компании «Альфастрахование», основываясь на проведенном исследовании. На первом месте машин, не пользующихся популярностью среди угонщиков является Volkswagen Tiguan. Следующими в тройке самых неугоняемых автомобилей России идут Skoda Rapid и Volvo XC60. Далее расположились LADA Xray и еще одна модель немецкого производителя – Touareg.

Также в Топ-10 автомобилей которые угонщики обходят стороной вошли Audi Q5, BMW X3, LADA Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur. По мнению специалистов, у всех моделей составленного списка, частота угонов близка нулю.

Ранее экспертами автострахования был представлен список городов по количеству угоняемых автомобилей за 2017 и 2018 годы.