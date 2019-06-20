Каков он, новый «китаец»: Эксперт рассказал, что думает о Haval F7

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Проводя обзор нового китайского автомобиля Haval F7, экспертом были определены его приоритетные стороны в сравнении с современными уже известными кроссоверами.

Рассматривая внешний вид авто, эксперт отмечает стильный дизайн. Ярко выражены некоторые части кузова, особенно передняя часть, имеющая «скошенную» форму. На ней просматривается массивная радиаторная решетка. Проводя оценку внешнему виду, автоэксперт ставит твердую «четыре с плюсом».

Салон кроссовера выполнен в оригинальном черном стиле без дополнительных цветовых вставок. Маркетологи сравнивают нового «китайца» с более известными моделями, такими как Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. «Haval F7 им не проигрывает, а в чем-то даже и выигрывает», - утверждает эксперт. Система управления автомобилем включает в себя большинство тех же функций, которыми обладают его «одноклассники». В полной комплектации автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системой слежения за полосой и многими другими характеристиками. Вся система управляется с помощью мультимедийного сенсорного экрана, расположенного на приборной панели. Недостатком отмечается «не очень хорошее» качество камеры заднего вида. Изображение на экране выводится неразборчиво, мелкие детали просматриваются плохо, «но при этом линии разметки сохраняются динамическими и подсказывают на какой угол поворачивать рулевое колесо», отмечает эксперт. Также отмечается вместительный багажник полным объемом 1443 литра, с учетом сложенных спинок задних сидений.

Силовые характеристики базового Haval F7 представляет 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. с роботизированной коробкой передач и двумя сцеплениями. После поездки на автомобиле было отмечено непривычное звучание двигателя, «со звукоизоляцией могли бы еще немножко поработать, хотелось бы потише» - добавляет водитель. В целом управлять «Хавэйлом» довольно приятно, отметилась «мягкая» подвеска.

Подводя итоги, эксперт отмечает, что новый кроссовер получился вполне сбалансированным, обладающий многими плюсами и без резко выраженных недостатков.