«Буханка-автодом»: «УАЗ» планирует выпустить семейный внедорожник

Сегодня, 14:04

Ульяновские машиностроители готовятся к производству новинки, на что указывает ОТТС, появившееся накануне в базе Росстандарта.

«УАЗ» планирует выпустить семейный внедорожник на базе машины серии УАЗ-1288. Последняя рассматривается как замена «Буханки». В роли официального изготовителя транспортного средства заявлено ООО «Автодом». Ранее данная организация стал известна благодаря разработке универсального модуля из стеклопластика. За счет данного модуля грузовую машину можно переделать в полноценный пассажирский автомобиль, для чего используется шасси «Профи».

Годом ранее ООО «Автодом» сертифицировала машину скорой помощи и школьный автобус. Теперь же специалисты организации занимаются грузопассажирской надстройкой.

Известно, что «Буханка-автодом» получит несколько версий. Для нее будут предусмотрены встроенная или передвижная перегородка, позволяющая зонировать внутреннее пространство машины на пассажирскую и грузовую зоны. Минимальная вместительность внедорожника составит 5 человек, а максимальная пассажировместимость новинки составит 9 человек. Когда семейный «УАЗ» и по какой цене будет продаваться, пока не сообщается.

Напомним, УАЗ-1288 представляет собой серию коммерческих машин, строящихся на платформе «Профи». Школьная версия имеет индекс 128801, а машина для медперсонала, оборудования и оказания первой медпомощи – 128811.