«Не вижу причин для таких восторгов»: Правду о подержанных Geely Atlas раскрыла эксперт

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Автоледи решила узнать мнение владельцев Geely Atlas и рассказать другим, как им живется с этими машинами, и какие недостатки они обнаружили.

Автор канала «Лиса рулит» раскрыла правду о подержанных Geely Atlas. Отмечается, что 2- и 2,4-литровый двигатели, предлагаемые для модели, это преемники «тойотовских» моторов 1EZ и 2EZ, но переработанных. Но при этом основные проблемы Geely Atlas никогда не были связаны с двигателями. А вот еще один мотор, 1.8 Turbo, по отзывам механиков, очень похож на 1.8 TSI от Volkswagen, который был поначалу известен своим «масложором» – делать ли из этого выводы, пока непонятно.

Эксперт отметила, что есть у «Атласа» одна коварная особенность: расход топлива по «приборке» показывает 11-12 литров по городу, тогда как владельцы утверждают, что реальный расход составляет 13-14 литров.

Почитав отзывы о том, что глобальных проблем с основными агрегатами у Geely Atlas нет, многие владельцы предпочитают соскочить с гарантии, так как обслуживание «китайца» дорогое – ТО порой доходит до 15 тысяч.

Ходят и «страшилки» о ржавчине, которая сразу же покрывает кузов «Джили Атлас». Но блогер сообщила, что взятый ею на обзор экземпляр прошел уже 15 000 км и пережил московскую осень и зиму, однако «рыжиков» почти и не приобрел, если не считать легкого «цветения» на хроме под зеркалами, которое удаляется буквально тряпкой и моющим средством. А вот мелкие сколы уже есть.

Продолжение... «ВАЗовцев гнать палками»: Какое супербюджетное авто выбрать за 00 – сеть Автолюбители попытались разобраться в сети, какой автомобиль лучше купить, если бюджет совсем небольшой, а нужно ездить на дачу по трассе, где все гоняют не меньше 100 км/ч. Что касается подвески Geely Atlas, то, судя по отзывам, у одних с ней все в порядке, у вторых начинает что-то стучать, а третьи уже выполняли замены по передней подвеске, часто по собственному желанию.

Кроме этого, кто-то находит «сверчки» в салоне, а кому-то совершенно не нравится звук аудиосистемы.

При этом автоледи отметила, что автомобиль действительно неплох в сравнении со старыми «китайцами», однако популярность его переоценена. «Не вижу причин для таких восторгов», – пожала плечами блогер и выразила предположение, что Geely Atlas так любим автомобилистами, поскольку первым дал авторынку то, чего не давали другие китайские авто: сочетание полного привода, автоматической трансмиссии и атмосферного двигателя. Хотя для бездорожья, по ее мнению, «Атлас» явно не предназначен.