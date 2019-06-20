Испытание на прочность: Максимальные возможности LADA Vesta Cross на бездорожье узнал эксперт

Сегодня, 13:25

Перед покупкой кросс-версии седана большинству хочется проверить, какой внедорожный потенциал есть у этой машины.

Ведущий канала Strob Films Игорь Сирин устроил испытание на прочность для «внедорожного» седана LADA Vesta Cross с пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. Отметим, что блогер получил машину, оснащённую 1,8-литровым двигателем и 5-скоростной «реношной» МКПП.

Хотя дилеры обычно выдают на тесты авто с минимальным пробегом, данный экземпляр уже был обкатан: он преодолел более 7 000 км. Таким образом, у эксперта была возможность узнать максимальные возможности модели.

Разумеется, переднеприводной LADA Vesta Cross нечего делать на тяжелом бездорожье, но обзорщик счёл своим долгом проверить, как она поведёт себя на песчаной дороге с неровностями. По его мнению, хвалёная подвеска «Весты» действительно оказалась неплохой и позволяла разогнаться по песку до 50 км/ч без какой-либо тряски. Однако впечатление несколько испортили 17-дюймовые колёсные диски, из-за которых машина всё же казалась жестковатой.

При этом 1,8-литровый двигатель удивил обзорщика своей тягой на «низах», благодаря чему автомобиль без проблем покорил небольшой подъём. В отличие от отечественной МКПП, которая сочетается с 1,6-литровым мотором, «механика» от Renault почти не вибрирует, а негромкий гул слышно разве что при сбросе газа.

Что касается шумоизоляции в целом, она показалась блогеру слабой. Особенно сильно был слышен шум от мотора, а вот пластик в салоне по крайней мере у конкретного экземпляра не дребезжал. К слову, на заднем ряду действительно много места для ног пассажиров, но над головой его явно не хватает.