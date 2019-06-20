«Субару №2»: Пользователи обсудили оттюнингованный «под спорт» ВАЗ-2105

Сегодня, 11:50

По мнению автолюбителей, попытка превратить обыкновенные «Жигули» в спортивную машину владельцу не удалась.

Фотографию с изображением «пятерки» опубликовали в тематическом сообществе во «Вконтакте», где обсуждают автотехнику и тюнинг. Очевидно, владелец решил модифицировать свой ВАЗ-2105 «под спорт», поставив на его заднюю часть спойлер, воздухозаборник на капот, накладки на колесные арки, огромные обвесы, «придавливающие» машину к земле, новые диски, радиаторную решетку и новые боковые зеркала вместо штатных «пятерочных».

Пользователи в комментариях обсудили, можно ли назвать подобный тюнинг «колхозным» – и большинство из них пришли к утвердительному ответу. «Это не круто, вот – круто», – заявил один из пользователей, прикрепив к своему сообщению фотографию с ВАЗ-2105 в оригинальном виде с завода. «В каком-то смысле круто, но если серьезно, то колхоз», – пошутил другой подписчик. А третий отметил, что осталось подождать, когда за подобное изменение конструкции машины «пятерку» остановят полицейские и выпишут штраф.

Некоторым пользователям также показалось, что ВАЗ-2105 с новым тюнингом похож на Subaru – вероятно, имеется в виду популярная модель Impreza с характерным воздухозаборником на капоте: «Субару №2», – так и окрестил оттюнингованный автомобиль один из комментаторов.