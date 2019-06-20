«Битва ВАГов»: Блогер назвал преимущества Skoda Yeti перед Volkswagen Tiguan

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Выбирая авто с пробегом, хочется рационально вложить деньги, получив максимум преимуществ. Чему отдать предпочтение – «Йети» или «Тигуану» с пробегом, рассказал блогер.

Покупка подержанного кроссовера европейской марки в качестве автомобиля на каждый день и «семейного» авто сопряжена, как правило, с долгими колебаниями, какое же авто выбрать и не прогадать, получив все «нужное» и не переплачивая за «ненужное». На YouTube-канале «potter27» появилось видео наглядного сравнения подержанных Skoda Yeti с МКПП и Volkswagen Tiguan с DSG 6.

На первый взгляд, выбор очевиден – конечно же, VW Tiguan. Но не все так просто. Если важен более презентабельный, солидный внешний вид, то «немец» выигрывает. Впрочем, динамика у «Тигуана» лучше, как и «шумка» с более «мягкой» подвеской. Однако он ощутимо дороже.

За ту сумму, которую придется выложить за Volkswagen Tiguan с «роботом» 2012-2013 года выпуска, можно купить куда более «молодую» Skoda Yeti в рестайлинговой версии, правда, с «механикой». Но в МКПП есть и свои преимущества, например, в более низком расходе топлива (9,2 л на «сотню» в городском цикле у «Йети» против 13,2 л у «Тигуана» с 6-ступенчатым «роботом»).

У Skoda Yeti разве что в рестайлинге встречаются варианты с бесключевым доступом, тогда как у «Тигуанов» это каждая первая машина. Зато оптика Skoda Yeti лучше светит, в качестве «запаски» предлагается полноценное колесо, а не «костыль» (как у VW Tiguan), часто встречаются варианты с подогревом ветрового стекла.

Размер багажника в Yeti лишь номинально немного меньше, чем у Tiguan. Полезное пространство практически одинаковое.

Впрочем, оба автомобиля построены на одной платформе и обе марки входят в единую группу VAG, так что по техническим характеристикам и опционалу обе машины будут примерно равными. «Если цель не повыпендриваться и не гонять, то лучше выбрать Skoda Yeti», – подытожил «битву ВАГов» блогер.