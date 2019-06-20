На страх «Крузаку»: В России появился флагманский внедорожник GAC GS8

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В страну ввезли первые экземпляры премиального «вездехода», на что указывает «шпионское» видео, сделанное на МКАДе.

В России появился флагманский внедорожник GAC GS8. Два экземпляра модели накануне были запечатлены на МКАДе в районе Реутова. Машины перевозились автовозом. Видео с ними было показано в сообществе «GAC Trumpchi GS8 | ГАК Трампчи клуб» во «ВКонтакте».

Примечательно, что оба внедорожника были закамуфлированы снизу. Судя по видео, маскировочной пленкой скрыты крылья, бамперы, а также задняя дверь. Пока нет информации о том, почему автомобили в России частично облачили в камуфляж.

Уточним, что GAC GS8 должен продаваться в России в таком же облике, как и в Китае, о чем ранее неоднократно говорил производитель. А камуфляж на замеченных в России внедорожниках вызывает сомнения в вышесказанном. Можно предположить, что китайцы все-таки решили немного изменить модель для рынка РФ, однако об этом официально ничего не говорилось.

По мнению некоторых экспертов, GAC GS8 появится в России на страх «Крузаку». «Китаец» похож на японский внедорожник, и получит хорошее оснащение, а потому, ожидается, что новинка «отберет» у Toyota Land Cruiser часть покупателей.

Напомним, на внутреннем рынке силовую линейку GAC GS8 представляет единственный агрегат 2.0 отдачей 201 л.с. сочетающийся с АКПП и полным приводом. Машина станет первой моделью своей марки, которая появится в РФ. Ожидается, что в России внедорожник будет стоить от 1,8 млн рублей. Продажи авто в стране стартуют в сентябре 2019 года.