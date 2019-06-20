«Очень жестко, каждая кочка – моя»: Блогер собрал мнения 6-ти владельцев Hyundai Solaris

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Автор решил, что разнообразные мнения о корейском бестселлере из уст 6-ти обладателей «Соляриса» помогут другим пользователям сделать правильные выводы об этой модели.

Блогер опубликовал результаты опроса на канале «Бодрый обзор». Первый владелец седана 1.6АТ 2012 года с пробегом в 190 000 км рассказал, что в дальних дорогах автомобиль его не подводил, и за тысячу км водитель даже не уставал. А вот ЛКП слабое – под пленкой на двери пошла ржавчина.

Владелец аналогичного «Соляриса» в комплектации Optima 2013 года отъездил на своем седане 103 000 км. Три года он обслуживался у «официалов»: «3 года меня разводили на деньги и впаривали диагностику бортового компьютера», – заявил он. По его рассказу, расход топлива равен 7-9 л по трассе, а на скорости 130-140 км/ч Hyundai Solaris начинает немного трясти, а на 170 км/ч выравнивается и «идет как влитая».

Следующий хозяин Hyundai Solaris выбрал комплектацию Style в кузове «хэтчбек». Пробег на сегодняшний день равен 105 000 км. По трассе уходит 5,8-6 л бензина. Из поломок приходилось менять рулевую рейку по гарантии, а также менять накладку на кольцо замка багажника. Еще зацвела крыша, т.к. на ней нет оцинковки.

Хэтчбек предпочла и 4-я владелица «Соляриса» 2013 года в «предмаксималке». Машина успела «пробежать» 110 000 км. О подвеске в сочетании с 17-ми колесами автоледи выразилась нелестно: «Очень жестко, каждая кочка – моя». Аккумулятор сел только недавно, через 6 лет.

5-й владелец седана 2012 года в комплектации Comfort с пакетом Prestige прошел на автомобиле уже 154 000 км. Расход топлива за городом – 5,7-6,2 л. Также он подтвердил, что ЛКП «Хендай Солярис» оставляет желать лучшего. Зато нет «масложора»: «Я не знаю, что значит – масло доливать».

Продолжение... «Рыскает на трассе»: Владелец KIA Rio рассказал об особенностях пакета для плохих дорог Автомобилист поведал о «корейце» четвертого поколения спустя два года его эксплуатации, за которые были выявлены сильные и слабые стороны машины. И наконец 6-й обладатель Hyundai Solaris приобрел свой седан в топовой версии в 2012 году. Пробег – самый большой в выборке, и составляет 390 000 км, и после 5 лет уже отслаивается краска от кузова.

Он сообщил, что ему по гарантии меняли рулевую рейку, фару из-за запотевания и ремонтировали подогрев сидений, который повредили на мойке. Но отметил, что коробка «неубиваемая», и ремонтировать «Солярис» очень удобно самому: «Все хорошо разбирается, такой себе лего-конструктор».