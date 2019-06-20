«Рыскает на трассе»: Владелец KIA Rio рассказал об особенностях пакета для плохих дорог

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Автомобилист поведал о «корейце» четвертого поколения спустя два года его эксплуатации, за которые были выявлены сильные и слабые стороны машины.

На YouTube-канале «Garage Lab11/ ГаражЛаб11» появился ролик, в котором владелец KIA Rio рассказал об особенностях пакета для плохих дорог. По словам автомобилиста, с данным пакетом клиренс седана увеличивается до 160 мм, однако это одновременно и хорошо, и плохо, так как из-за повышения центра тяжести машина «рыскает на трассе». Кроме того, штатные брызговики становятся неэффективными – грязь летит на пороги и «бока».

По словам автомобилиста, проблему ухудшения управляемости KIA Rio из-за завышенного дорожного просвета частично можно устранить сменой типоразмера колес. С завода автомобиль идет с колесами 185/65, а для улучшения управляемости «риовод» использует 195/60.

Говоря о плюсах и минусах KIA Rio 4, автор отметил, что машина обладает не лучшей шумоизоляцией, но на уровне конкурентов. Кроме того, он отметил, что заводская резина машины достаточно шумная и, если заменить ее на более качественные покрышки, в салоне повышается акустический комфорт. Машина рассказчика получила легкие доработки, среди которых он обратил внимание на хромированные накладки на дверные ручки. Они крепятся на двухсторонний скотч. Их плюсом является то, что они сделаны из металла, и со временем не теряют вид. На пороги авто тоже наклеены защитные накладки.

Главным «косяком» KIA Rio автор пока считает щелчки при повороте руля. В его машине они появились после пробега в 10 000 км. На данный момент неприятность появляется время от времени, а потому официалы не хотят ее устранять, и сказали рассказчику обращаться по гарантии тогда, когда руль будет трещать постоянно.

KIA Rio рассказчика оснащен мотором 1.4 Kappa. По его словам, форсунки данного агрегата создают шумы, которые можно немного «приглушить» за счет заводской декоративной крышки для двигателя.