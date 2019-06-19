Компания Waymo начала тесты электрокроссоверов Jaguar I-Pace на дорогах общего пользования

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Теперь электрокроссоверы белого цвета можно будет заметить на улицах Маунтин-Вью в Калифорнии.

Компания Waymo, являющаяся производителем технологий для беспилотных транспортных средств, решила тестировать новые Jaguar I-Pace на дорогах общего пользования. Произошло это только сейчас, потому что лишь недавно была выполнена необходимая обкатка автомобилей на полигоне и собрана информация о дорогах. Пока что кроссоверы проходят испытания рядом со штаб-квартирой компании в Маунтин-Вью.

В течение тестов Waymo продолжает использовать водителя-контролера, который находится в салоне и просто наблюдает за движением автомобиля, но в случае чего готов взять ситуацию под контроль и перехватить управление транспортным средством.

До этого Waymo использовала для своих нужд автомобили Chrysler Pacifica Hybrid – был даже заключен контракт на поставку 62 единиц беспилотных авто. Теперь же компания заключила сделку и с Jaguar Land Rover, согласно которой около 20 тысяч Jaguar I-Pace перейдут в автопарк Waymo.