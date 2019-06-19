Составлен список самых необычных лимузинов

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Главная изюминка этих авто в том, что это отечественные «тазы», «заигравшие» на новый лад у умелых руках мастеров.

Лимузин – это не просто роскошное представительское авто. Это выпуск резко ограниченными тиражами или вовсе единичный эксклюзив, такой же, как и каждый необычный экземпляр, переделанный руками умельцев из привычных отечественных седанов.

ВАЗ-2101, или «Копейка», у нас по сей день считается неприкосновенной классикой, которая отличается своим особым шармом. Поэтому дальше любительского тюнинга седанов дело не заходило. Зато практичные кубинцы решили повысить вместимость авто и оснастить его дополнительными местами, а для этого пришлось удлинить базу. Зато теперь в «Копейке» разместиться 8 человек, причем, не на руках друг у друга. Идеи подхватили, и сегодня «Жигузины» встречаются не только на Кубе.

ЗАЗ-965, или «Горбытый запорожец» в длинной версии смотрится еще необычнее, впрочем, эти ЗАЗы вообще сегодня считаются коллекционными, а «Горбузины» и подавно. Хотя у них есть «братья» - Fiat 500 в версии лимузин, Austin Mini Limo 1979. А вот ЗАЗ-968 не смог добиться того же успеха, превратившись в лимузин.

Не менее карикатурно выглядит «лимузин-вариант» «Москвича-412», а вот лимузин из ГАЗ-12 смотрится солидно и торжественно.

Стоило ли «заморочиться» с лимузином из ГАЗ-3102 – вопрос спорный. Не остались в стороне и сами «тольяттинцы», изготовив ВАЗ-21109, или «десятку» в лимо-варианте, назвав его «Консул», или LADA-лимузин. Но этим дело не закончилось, и сегодня уже представлен концепт LADA Vesta VIP, или LADA Vesta Signature с удлиненной базой. Кто знает, возможно, стоит ожидать еще и «Вестазин»?