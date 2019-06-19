Раскрыт новый дизайн китайского аналога Nissan Qashqai

Сегодня, 19:23

Японский Nissan и китайский Dongfeng выпустили обновлённый кроссовер Venucia T90.

Внешне новинка, сопоставимая по габаритам с Nissan Murano, отличается иной головной оптикой, пересмотренной решёткой радиатора, светодиодными задними фонарями и модифицированными бамперами. В основу китайского кроссовера легла платформа от удлинённого Qashqai предыдущего поколения.

Габариты у Venucia T90 следующие: 4805х1865х1573 мм. Размер колёсной базы составляет 2 765 мм, а дорожный просвет равен 190 мм. В подкапотном пространстве модели нашёл место 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель MR20 от Nissan, выдающий 150 лошадиных сил. В тандеме с ним работает вариатор CVT. При этом кроссовер не получил полноприводной модификации.

Автомобиль может похвастаться электронным ручным тормозом, системой кругового видеообзора, ABS, ESP, функцией запуска двигателя с кнопки, современным мультимедийным центром и люком с электроприводом. В различных комплектациях авто будет оснащаться легкосплавными дисками размерностью 17 и 18 дюймов.

Обновлённый Venucia T90 поступит в продажу осенью текущего года. Цены пока неизвестны, но дореформенный вариант стоит от 109 800 до 154 800 юаней, что в пересчёте составляет около 1 019 000-1 437 000 рублей.

Напомним, модель впервые была представлена в 2015 году на Шанхайском мотор-шоу и стала восьмым автомобилем, который был разработан совместными усилиями Nissan и Dongfeng и выпущен под брендом Venucia.