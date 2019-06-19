Миллион километров ради тестов: «АвтоВАЗ» начал выпуск LADA XRay Cross с вариатором

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Кросс-хэтч стал первой моделью отечественного автогиганта, которая будет оснащаться бесступенчатой трансмиссией. Она составит пару мотору 1.6.

«АвтоВАЗ» начал выпуск LADA XRay Cross с вариатором японской фирмы Jatco. Бесступенчатая трансмиссия предусмотрена для 16-клапанного двигателя 1.6, которым ранее кросс-хэтч не оснащался – машина продавалась исключительно с мотором 1.8.

Волжский автозавод в своем пресс-релизе, выпущенном накануне, отметил, что LADA XRay Cross стала первой в истории предприятия машиной с вариатором. Когда она доберется до рынка, и сколько она будет стоить, производитель сообщит позже.

Известно, что LADA XRay Cross с вариатором проехала миллион километров ради тестов. Трансмиссию перенастроили и доработали для российского рынка. Изначально она использовалась на автомобилях альянса Renault–Nissan–Mitsubishi.

За счет доработок вариатор LADA XRay Cross стал легче на 13%. Трансмиссия имеет двухступенчатый редукторный сектор с режимом имитации ручного переключения передач. Это делает машину эффективнее при обгонах, движении в гору, буксировании прицепа и торможении мотором. Также улучшения позволили сделать вариатор тише.

Напомним, LADA XRay Cross представляет собой кросс-версию обычной XRay Cross. Автомобиль получил пластиковый обвес, характерный для кроссоверов, завышенный до 215 мм дорожный просвет, комплектуется 5-МКПП или 5-РКПП, и получил несколько режимов вождения. Минимальная стоимость машины составляет 754 900 рублей.