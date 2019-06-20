«До слез обидно»: Блогера глубоко разочаровал обновленный УАЗ «Патриот» 2019

Сегодня, 05:00

Во время обзора и тест-драйва отечественного внедорожника автор один за другим стал находить недочеты производителя.

Свой обзор блогер опубликовал на канале MegaRetr. Он отметил, что УАЗ «Патриот» 2019 получил накладки на пороги и удобные ручки на стойках, благодаря которым стало удобно подниматься в салон. А вот взявшись за дверную ручку, он обнаружил первый недостаток: дверь стала сигналить, оповещая о закрытии, в то время как блогер ее не закрывал – причины такого странного поведения электроники он не понял.

Далее он заметил, что задние стеклоподъемники опускают окна только на две трети, и одновременно два стекла сразу открыть нельзя. Двери закрываются только с усилием, зеркала в козырьке для водителя нет. Над шумоизоляцией, по его словам, «нужно еще очень и очень серьезно работать». Также блогер посетовал, что УАЗ никак не добавит в комплектацию «Патриота» электропривод складывания зеркал.

Следующее, чем блогера глубоко разочаровал УАЗ «Патриот» – это странная сборка водительского кресла: автор решил лишь немного приподнять сиденье, как под ним тут же обнажился голый металл и наполнитель.

Автор назвал обновленный УАЗ «Патриот» «большим LEGO-конструктором для мужчины-ребенка» и выразил сожаление по поводу того, что УАЗ не может сделать автомобиль, который бы соответствовал мировым стандартам, где ничего бы не гремело и не отваливалось. «До слез обидно», – добавил он. Но, несмотря на это, нашел он в «Патриоте» и плюсы: это богатое оснащение, отличная обзорность и просторный салон.

В комментариях блогеру объяснили, что дверь закрывается самопроизвольно потому, что есть проблема с концевиками на дверях. «Это детская болезнь, которую завод не желает видеть», – прокомментировал один из подписчиков. – У меня с новья 2 из 5 концевиков дурью маются».