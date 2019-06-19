«Начала подвывать»: Проблему АКПП Hyundai Creta обсудили «кретаводы»

Сегодня, 16:30

Автомобилист выявил в «корейце» подозрительный «симптом», и не понимал, должно быть так или нет, пока не посоветовался с другими владельцами кроссовера.

«Кретаводы» обсудили проблему АКПП Hyundai Creta после того, как один из них на тематическом форуме рассказал, что в его кроссовере «коробка начала подвывать». По словам автомобилиста, шум отчетливо слышен, когда мотор прогревается. Порой «вой» слышен в любом положении селектора «коробки». В положениях D и R звук слышно не так сильно, но, видимо, потому, что обороты двигателя ниже.

Автомобилист также рассказал, что в движении гул АКПП слышен до определенной скорости, после которой его начинают перебивать другие шумы. Еще в начале движения, при плавном ускорении чувствуется толчком при переходе с первой на вторую передачу.

На такой рассказ последовал комментарий, после которого можно предположить, что вышеописанных особенностей в АКПП Hyundai Creta быть не должно. Один из пользователей заявил, что в его машине с автоматической трансмиссией и близко нет описанной проблемы.

Так или иначе, у многих Hyundai Creta были похожие «симптомы». К примеру, один из форумчан рассказал, что в его кроссовере тоже «подвывает» АКПП, но только при прогреве утром, а днем, даже после длительных стоянок никакого «воя» коробка передач не издает. Подобное описал еще один «кретавод», однако с его машиной это происходит только на морозе.

Еще один автомобилист предположил, что проблема гудящей АКПП есть на всех Hyundai Creta, просто не все понимают, что слышат гул, и думают, что так и должно быть. С этим согласился один из форумчан, который добавил, что в «Крете» иногда может скрипеть планетарная передача, и в сегменте обсуждаемого кроссовера такое явление – нормально. Порой проблему решает банальная замена заводского трансмиссионного масла на более дорогое и качественное.