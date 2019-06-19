Сумасшедшие «Нивы» против «козырных» внедорожников: Напряженный тест-драйв показали в сети

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Отечественные компактные внедорожники отчаянно «месили грязь» и удивили своей выносливостью.

Можно бесконечно спорить о том, у какого внедорожника какие характеристики и кто кого «сделает», а можно все проверить на деле. На YouTube-канале «AUTO VRN» появилось видео напряженного тест-драйва, когда группа из двух «Нив», «Шнивы», KIA Sportage I поколения в короткой версии, Jeep Grand Cherokee и Mitsubishi L200 отправилась «месить грязь». Причем, по словам блогера канала, большинство автолюбителей на кроссоверах и внедорожниках отказались от участия. Несколько УАЗов не смогли приехать, зато те, кто был и не побоялся рискнуть, были уверены в своих машинах и их «внедорожности».

Под капотом у Jeep Grand Cherokee 4-литровая рядная «шестерка», работающая в паре с «автоматом». Кузов завышен на 5 см, установлена соответствующая «внедорожная» резина. Также авто «доработано» и теперь имеет блокировку мостов. Идеальный вариант для офф-роуда.

Одна LADA 4x4 только прошла обкатку, новая, но абсолютно стандартная, резина установлена Pirelli. Вторая «Нива» не менее стандартная, на резине Кама.

Mitsubishi L200 оборудован дизельным 150-сильным мотором, в стандартной комплектации и только с задней заводской блокировкой, на резине Goodrich.

Chevrolet Niva также стандартная, но с лифтом 5 см и на внедорожной резине. KIA Sportage I оборудован 2-литровым «атмосферником» с АКПП, а также «обут» в подходящую внедорожную резину.

Все авто «стравили», чтобы все были в равных условиях. Впрочем, «вязли» все одинаково охотно, вот только «легкие» «Нивы» было куда проще «выдернуть» или вытолкать из вязкой грязи, доходящей до середины колеса. Впрочем, LADA 4x4 продемонстрировали главный свой недостаток – вывешивание колеса и полную «беспомощность». «Нивы» работали на пределе возможностей и показали себя настоящими «бойцами». «Шнива» же еще на старте «разулась».