«Убийца» Porsche Panamera и Mercedes-Benz CLS: BMW представила четырехдверную версию BMW 8 Series

Сегодня, 14:04

Баварская компания BMW официально презентовала четырехдверную версию своего нового BMW 8 Series, который призван потеснить на рынке Porsche Panamera и Mercedes-Benz CLS. На рынке новинка появится осенью текущего года.

Размеры нового BMW 8 Series Gran Coupe составят 5082X1932X1407, а объем багажника достиг 440 литров. Изменилась также и колесная база у новейшего купе – расстояние между осями выросло на 231 миллиметр.

Подкапотное пространство базовой версии BMW 8 Series Gran Coupe занимает 3-литровый дизель с производительностью 302 лошадиные силы, обеспечивающий разгон до первой «сотни» за 5,1 секунду. Помимо него предлагается еще 3-литровый бензиновый турбодвигатель с отдачей 335 «лошадок», а также 4,4-литровый 530-сильный турбированный агрегат. Они приводятся в действие 8-позиционной АКПП Steptronic.

Сборка новинки начнется в июле 2019 года. За новый BMW 8 Series Gran Coupe придется отдать почти 85 000 долларов.