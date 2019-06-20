«Не поймешь, что купить, все из фольги»: В сети обсудили сравнение LADA Vesta SW Cross и Volkswagen Polo

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Один из обзорщиков сравнил между собой «Весту СВ Кросс» и «Поло», отвечая на популярный вопрос подписчиков, что лучше приобрести из этих двух моделей. Свое мнение пользователи высказали в комментариях.

Блогер Сергей Николаев рассказал, что логично сравнивать равные по стоимости версии: LADA Vesta SW Cross в комплектации «Комфорт» с 122-сильным 1,8-литровым двигателем и 5-ступенчатой «механикой» за 804 900 рублей, а также Volkswagen Polo в комплектации Comfortline с 90-сильным 1,6-литровым двигателем и аналогичной трансмиссией за 805 900 рублей.

У «Весты» за эту цену, в отличие от «Поло», будут литые диски, задние дисковые тормоза, многофункциональный багажник, противотуманные фары, противооткатная, противобуксовочная системы и ESP, подлокотник, розетки на 12 В в заднем ряду и в багажнике, поясничный упор водителя, многофункциональный руль и задний парктроник. Зато «Фольксваген» сможет похвастаться кожаной отделкой рулевого колеса и защитными кожухами на днище автомобиля, но на этом все.

Что касается ходовых качеств сравниваемых авто, то Volkswagen Polo обладает более прогнозируемой тормозной системой: «Ее настройки – идеальные для этого класса», – отметил обзорщик. Коробка переключается без провалов, как на LADA Vesta SW Cross. Разгон до «сотни» «Поло» с 2 пассажирами в салоне преодолел за 14 секунд, а «Веста СВ Кросс» – за 12,3 секунды.

Расход масла у «Весты» составляет 1,2-1,4 литра на 10 тысяч км, что на 300-400 г больше, чем у соперника. Также на 1,5-2 литра у нее будет выше расход топлива в одинаковых условиях, но стоит учитывать разницу в габаритах, весе, высоте дорожного просвета и размере шин.

Пользователи сети тоже поделились мнением по поводу выбора между представленными в обзоре машинами. «Не поймешь, что купить, все из фольги», – поделился мнением о современных автомобилях один из подписчиков. Но большинство поддержало «Весту»: «SW Cross нет конкурентов», «Не стоит Полик своих денег, Кросс интереснее», «Веста как космический корабль, глаз не могу отвести», – пишут комментаторы. Хотя недовольные отечественным автомобилем тоже нашлись: «ВАЗ в своем стиле, сразу после салона надо все доделывать за них», «На вторичном рынке Весту не продашь», – возмущаются они.