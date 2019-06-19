«Корейский Гелик»: Для кого сделан новый KIA Soul объяснил эксперт

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Корейский кроссовер нового поколения в перспективе может стать бестселлером на отечественном рынке.

Появившийся недавно новый KIA Soul, как и ожидалось, вызвал неоднозначную реакцию автомобилистов. Ведущий канала «Avvtatestor» на YouTube подробно объяснил, для кого сделан корейский кроссовер новой генерации.

Сам KIA Soul позиционируется как «корейский Гелик». Что касается внешнего облика «Соула», то новинка обзавелась пересмотренными фарами со светодиодными полосками, объединенными между собой поворотниками и противотуманками и переработанной радиаторной решеткой. Задняя часть «корейца» отличается тонированным стеклом на пятой двери и подсвечиваемым по бокам «кокошником».

Подкапотное пространство корейского кроссовера занимает 150-сильный атмосферный мотор, приводимый в действие 6-позиционной АКПП. Интересно, что такой мотор можно назвать «вечным», так он обладает способностью выдерживать большие пробеги.

Салон KIA Soul нового поколения привлек блогера лакированной отделкой всех элементов интерьера, прогрессивным мультимедийным центром, передовыми технологиями и полным электропакетом. Как отметил эксперт, новый «Соул» предназначен для молодежной аудитории, чему немало способствовали корейские разработчики, снабдив машину многими необходимыми системами. Пространства на задних сиденьях вполне хватит для того, чтобы комфортно выдержать долгий путь.

При езде на новом KIA Soul легко ощущаются габариты, а помимо того лобовое стекло позволяет хорошо просматривать все вокруг. Первую «сотню» корейский кроссовер набирает за 10,0 секунд, что приятно поразило блогера. Но при этом автомобиль нуждается в шумоизоляции колесных арок.

KIA Soul остался необычным автомобилем, но теперь он этим привлекает – машина стала более адекватной и модной, что не может не сказаться на популярности кроссовера в будущем.