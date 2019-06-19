«Тюнинг» куском алюминия: Об улучшении обдува ног в Renault Duster рассказал блогер

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Автомобилист пополнил «копилку» доработок французского кроссовера простым решением, повышающим комфорт водителя.

На YouTube-канале Duster Largus Shop появился ролик, в котором блогер рассказал об улучшении обдува ног в Renault Duster. Для доработки машины автомобилист использует алюминиевую пластину толщиной примерно в 1 мм и размером как спичечный коробок. При этом автор уточнил, что пластина может быть сделана и из другого материала, который можно гнуть.

На пластину следует наклеить двухсторонний скотч. Он должен крепко приклеиваться к поверхности, а потому автор рекомендует использовать ленту 3М. Полученный элемент клеится к корпусу отопителя Renault Duster.

Блогер объяснил, что во французском кроссовере воздушный поток направлен на рулевой вал, из-за чего эффективность обдува ног водителя теряется. «Тюнинг» куском алюминия позволяет часть воздушного потока отражать именно на ноги. Металл можно гнуть, а потому, положение пластинки удобно регулировать, тем самым, оптимизируя направление выдуваемого «печкой» воздуха. Также стоит учитывать, что пластин может быть несколько, или же можно сделать одну большую.

Для удобства регулировки направления воздушного потока автомобилист подвесил над педалями ватные тампоны на нитках. При включении обдува, по ним видно, насколько эффективно он отражается пластинами в зависимости от их положения и наклона.

Напомним, Duster появился в 2010 году, и изначально предлагался в Европе под брендом Dacia. Через два года после этого, машина, получив ряд доработок и шильдик Renault, отправилась покорять российский авторынок, и ее ждал успех, ведь на то время в РФ практически не было альтернатив красивой, сравнительно доступной иномарке с повышенной проходимостью. Сейчас Duster предлагается в стране по цене от 714 000 рублей, и остается одним из самых покупаемых паркетников в России.