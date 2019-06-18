Вседорожный универсал за 3,6 миллиона: В России стартовали предзаказы на новый Subaru Outback

Сегодня, 22:00

Японский автогигант дал «зеленый свет» старту приема заказов на свой ожидаемый SUV.

От предыдущей генерации обновленный вседорожный универсал отличается лишь небольшими доработками в салоне и новыми цветами кузова. Интерьер Subaru Outback получит стильные вставки «под черный лак», а палитра доступных цветов пополнилась темно-серым и серо-синим металликом.

В премиальной комплектации Premium ES автомобиль сможет похвастать также электромеханическим стояночным тормозом и функцией Auto Vehicle Hold, предназначенной для удержания универсала в полосе. Под капотом Subaru Outback, как и ранее, расположится 2,5-литровый мотор на 175 «лошадей» и 235 Нм крутящего момента.

Стартовый ценник Subaru Outback 2019 будет начинаться с отметки в 2 689 000 рублей, а за 3,6 миллиона может приобрести модель с 3,6-литровым, 260-сильным «атмосферником».