В угоду экологичности: Новый Toyota Land Cruiser 200 лишится моторов V8

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Японцы трудятся над следующей генерацией легендарного «Крузака», и планируют не включать в его силовую линейку 8-цилиндровые моторы, заменив их двигателями V6 и комбинированным агрегатом.

Новый Toyota Land Cruiser 200 лишится моторов V8 в угоду экологичности, о чем сообщил Бернард Надаль, глава отдела планирования продуктов и разработок японской марки в Австралии. Ожидается, что презентация «Крузака» нового поколения состоится в 2021 году.

Как будет выглядеть новый Land Cruiser 200, пока неизвестно. Кроме того, не рассекречивается силовая линейка автомобиля, но предполагается, что в нее войдет бензиновый би-турбодвигатель V6 3.5 от Lexus LS новой генерации. Его мощность составляет 421 л.с. Агрегат работает в паре с 10-АКПП. Кроме того, внедорожник может получить гибридную силовую установку, однако о ней вообще нет никакой информации.

Актуальный Toyota Land Cruiser 200 доступен в России по цене от 4 875 000 рублей. Моторную гамму внедорожника представляют в РФ бензиновый агрегат 4.6 V8 на 309 л.с./439 Нм, а также дизельный двигатель 4.5 отдачей 249 л.с./650 Нм. Оба мотора агрегатируются шестиступенчатой АКПП.

К слову, модель Toyota Land Cruiser является самой старой машиной японского автогиганта. Она стала на конвейер в 1951 году – первым «Крузаком» стал Jeep BJ, и такое название никак не связано с американским брендом, но из-за него компания Willys Corporation в 1954 году судилась с японцами, и последние уступили, переименовав внедорожник в Land Cruiser. Такое название авто тоже получило неспроста, ведь ему предстояло соперничать на рынке с британским Land Rover.