Стареет и дорожает: Нынешний и прошлогодний ценники Toyota Land Cruiser 200 шокировали блогера

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Специалист рассказал о том, насколько со временем изменилась стоимость японского внедорожника 2013 года выпуска с бензиновым мотором.

На YouTube-канале auto_78 показано видео, в котором эксперт рассказал о стоимости Toyota Land Cruiser 200. Нынешний и прошлогодний ценники внедорожника шокировали блогера, ведь автомобиль стареет и дорожает, вместо того, чтобы терять в цене.

Для примера автор взял бензиновый Toyota Land Cruiser 200 в бензиновой версии, сейчас продающийся за 2,5 млн рублей. Автомобиль с пробегом почти в 135 000 км пребывает в хорошем состоянии, не имеет явных технических проблем, если не считать микротрещину на фаре, из-за которой она запотевает.

Невзирая на хорошие моменты предлагаемой машины, она не лишена нюансов. К примеру, судя по ее документам, она до пробега в 90 000 км обслуживалась у «официалов», но далее в документах нет никакой информации об обслуживании авто аж до 130 000 км, что настораживает. Кроме того, водительское кресло внедорожника имеет заметный износ, судя по которому, машина могла проехать больше, чем 135 000 км. А потому возникают сомнения в правдивости пробега транспортного средства.

Блогер негодует, ведь, по его словам, подобный Toyota Land Cruiser 200, но с пробегом в 200 000 км, полтора года назад продавался почти за 2,2 млн рублей. Стало быть, с годами «Крузак» не обесценивается, а наоборот, «набивает» цену. Какие факторы на это влияют, сложно сказать, но в одном сомнений нет - Land Cruiser до сих пор держит в России марку «надежного японца».

К слову, 2,5 млн рублей за Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска в России – далеко не предел. Некоторые экземпляры модели предлагаются за 4-6,5 млн рублей (тюнингованные, люксовые и спецверсии). Однако можно найти машины и за 1 млн рублей, но их состояние может быть плачевным за такие деньги, или же они – после ДТП.