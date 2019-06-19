«В чем разница, кроме цены?»: Доступные комплектации УАЗ «Патриот» 2019 сравнила автоледи

Сегодня, 05:00

Девушка решила ответить на вопрос: приобретать «Патрика» в минималке или же отдать предпочтение «люксовой» версии.

По словам обзорщицы Полины Зиминой, в базовой комплектации УАЗ «Патриот», оснащающейся старым, а не обновленным мотором на 135 лошадиных сил, нет ничего особо интересного и запоминающегося. Оснащение – не очень-то и полное, как для внедорожника за 794 900 рублей. Розетка на панели приборов, новая конструкция вытяжной вентиляции, а также поручни на стойках – вот и весь список полезных опций.

В комплектации УАЗ «Патриот» Classic ситуация становится несколько лучше. Основное различие – под капотом расположится 150-сильный двигатель, а подвеска спереди и сзади претерпит некоторых доработок, всё это – за 815 000 рублей. В версии Optima появляются пороги и молдинги, окрашенные в цвет кузова, а также шайба раздаточной коробки с электромеханическим приводом.

При этом стоимость УАЗ «Патриот» Optima достигнет 920 000 рублей, а в качестве дополнительного оборудования на внедорожник будет установлен особый «зимний» пакет с подогревами лобового стекла и кресел. Комплектации Lifestyle и Prestige особо не отличаются друг от друга, и стоят 994 900 и 1 031 000 рублей соответственно.

Из различий можно отметить дизайн колесных дисков, появление датчика температуры на приборной панели, мультируль и обилие различных вспомогательных систем, количество которых достигает своего «потолка» в комплектации УАЗ «Патриот» Maximum за 1 103 000 рублей. Рулевое колесо с кожаной отделкой, подогревы стекол, климат-контроль, долгожданная мультимедийная система, пакет Offroad, обновленная компоновка и многое другое: «Однозначно достойно внимания».

Подводя итог, девушка заметила, что различие максимальной и предмаксимальной комплектации на УАЗ «Патриот», – слишком несущественны, потому далеко не факт, что нужно за них переплачивать: «В чем разница, кроме цены? В нескольких визуальных элементах, не более».