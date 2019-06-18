«Всё просто, функционально и надежно»: О причинах покупки Renault Duster Adventure рассказал блогер

Сегодня, 19:00

Профессиональный подборщик объяснил, почему особая версия «Дастера» достойна внимания.

На канале «Автопанорама тесты» блогер решил рассказать о недавней ситуации. К нему пришел реальный покупатель, которому был нужен вместительный, удобный и не очень дорогой кроссовер: «Ищу именно универсальный автомобиль, чтобы ездить на нём каждый день и не морочить голову. Свободных денег – около 15 000 долларов, но ради хорошего варианта можно будет задуматься и о кредите».

Подборщик сразу же предложил водителю обратить внимание на Renault Duster, однако под вопросом остался выбор необходимой комплектации. Для начала, автолюбителю предложили версию Technology, достоинством которой является большое количество опций и адекватный ценник: «Круиз-контроль, кондиционер, мультируль – всё самое необходимое».

Водитель назвал этот Renault Duster достаточно комфортным и интересным вариантом, однако уточнил, что для его целей необходимо наличие полного привода и более мощного двигателя, причём желательно, чтобы он работал на дизельном топливе, потому окончательным выбором автолюбителя стал Renault Duster в особой версии Adventure.

Лимитированная версия 2019 года выпуска предусматривала 1,5-литровый турбодизель на 109 «лошадей», а подборщиком была заявлена отличная экономичность и выдающаяся надежность Renault Duster Adventure, именно поэтому клиенту не оставалось ничего кроме, как согласиться на покупку этого кроссовера: «Здесь есть все, что вы только можете пожелать».

Принципиальное отличие от Renault Duster прошлых лет здесь заключается в наличии мультируля, достойной мультимедийной системы, шайбы переключения режимов езды. Водителю данный вариант понравился, и главной причиной покупки он назвал приятную эргономику, а также универсальность и практичность данной версии французского кроссовера: «Всё просто, функционально и надежно».