Цены на автомобили LADA вырастут с 1 июля

Сегодня, 16:40

Российская компания «АвтоВАЗ» намерена поднять цены на все автомобили LADA с 1 июля текущего года. Об этом проинформировали специализированные издания со ссылкой на менеджеров трех автодилеров.

В соответствии с полученной информацией от двух дилерских компаний, автомобили от LADA в среднем повысятся в цене на 1%, но точное значение пока держится в секрете. Третий дилер сообщает, что цена вряд ли превысит 2-4%, однако официальных комментариев от «АвтоВАЗ» пока не поступало.

В настоящее время все автомобили LADA предлагаются по цене в России от 434 900 до 1 009 900 рублей. Прежнее повышение стоимости на машины от «АвтоВАЗ» произошло еще 1 января текущего года, а причиной такого ценового изменения стало повышение ставки налога на добавочную стоимость, которая возросла с 18% до 20%.

Ранее сообщалось, что в период с января по май текущего года дилеры «АвтоВАЗ» реализовали 143 518 машин от LADA, что на 3,6% больше показателей прошлого года. В отчетный период рыночная доля бренда достигла 21%.