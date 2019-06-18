«Чувствую себя, как дома»: Как оборудовать Toyota Land Cruiser Prado для путешествий – блогер

Сегодня, 17:30

По словам водителя, он по максимум подготовился к долгой семейной поездке.

Блогер с канала «Мысля от Эдгара» поделился рекомендациями для тех, кто захочет оборудовать свой Toyota Land Cruiser Prado 150 для продолжительного путешествия. Для начала, он рассказал обо всех доработках, которые были сделаны в багажном отделении большого японского внедорожника. Пятую дверь переоборудовали так, чтобы стекло могло открываться отдельно, давая доступ в верхнюю часть багажника, где расположились всякие мелочи первой важности.

Еда, игровые консоли, книги, игрушки для детей и набор инструментов – все это удобно распределять в отделениях для небольших грузов, которые можно купить в больших супермаркетах. В розетку, расположенную в нижней части багажного отделения, владелец Toyota Land Cruiser Prado подсоединил удлинитель с USB-выходами для подзарядки гаджетов: «Помните про защиту. Нужно делать так, чтобы работал он лишь при включенном моторе».

Что касается салона, то для детей, сидящих сзади, автомобилист предусмотрел теплоустойчивую емкость с водой, несколько подушек с разных сторон, бустеры на сиденья, мягкие ремни безопасности и органайзер для игрушек и книг. Для себя и переднего пассажира в Toyota Land Cruiser Prado были установлены крепления для телефонов и ещё одна камера: «Даже в путешествии буду чувствовать себя, как дома».