Альтернатива Kia Sportage? Кому нужен Subaru XV 2019, рассказала эксперт

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«Японец» стоит ощутимо дороже конкурентов, но и предложить может больше. Автообзорщица рассказала, чем новый кроссовер может удивить и привлечь покупателей.

В Subaru оценили XV 2019 года в базовой комплектации в 1 799 000 рублей, в то время как Kia Sportage или Toyota RAV4 обойдутся в первом случае на 600 тысяч, а во втором – на 233 тысячи дешевле. Блогерша Елена Лисовская выяснила, кому нужен Subaru XV и за что производитель просит такие деньги.

Этот кроссовер отличается прежде всего тем, что вне зависимости от комплектации покупатель получает авто с постоянным полным приводом, поэтому если рассматривать конкурентов в полноприводных модификациях, разница в ценниках уже не будет настолько значительной. Также эксперт обратила внимание на свесы, которые практически отсутствуют у «Субару». Дорожный просвет модели достигает 220 мм. Компания заметно «подтянула» качество отделки салона, но шумоизоляция оставляет желать лучшего.

Настоящее восхищение у обзорщицы вызвала подвеска, которая «съедает» как мелкие неровности, так и большие ямы. Кроме того, она позволяет проезжать препятствия на скорости около 40 км/ч так, что в салоне вообще не будет ощущаться тряска. Именно поэтому Subaru XV – отличный вариант для тех, кто любит ездить быстро, но передвигаться приходится по далеко не самым ровным дорогам. Также эта модель позволит выделяться в дорожном потоке, поскольку встречается гораздо реже, чем Sportage.

Под капотом японской машины может находиться 1,6- или 2,0-литровый мотор мощностью 150 и 196 лошадиных сил соответственно. Расход топлива у версии с 2,0-литровым агрегатом в смешанном цикле составляет 9,2 л.

В роли трансмиссии выступает только вариатор, который в сочетании с «младшим» двигателем превращает кроссовер в «мёртвого ослика». Покупателю Subaru XV придётся смириться и с тем, что на заднем ряду не так уж много места, а багажник меньше, чем у конкурентов.