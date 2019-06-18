«Это уже не Патриот»: Опытом владения Mitsubishi Outlander 2017 поделился автовладелец

Сегодня, 12:13

Японский кроссовер 2017 года заслужил хорошую оценку пользователя.

На портале Drom.ru появился отзыв о Mitsubishi Outlander третьего поколения, оснащенного 2-литровым 146-сильным бензиновым двигателем, вариатором и АКПП. Автолюбитель поделился опытом владения японским кроссовером.

Ранее россиянин ездил на УАЗ «Патриот» и Renault Duster, но позже он решил сменить автомобиль, так как захотел автомобиль с более просторным салоном и решил выбрать «Аутлендер», обладающий отличной шумоизоляцией, просторным салоном и большим багажником.

Помимо того, россиянину понравилась мягкий пластик на передней панели в салоне японского кроссовера, что значительно превосходит УАЗ «Патриот», которым ранее владел автолюбитель. «Это уже не Патриот», - заметил владелец.

Кроме всего, автовладелец отметил тихоходную подвеску и тихую работу мотора, упругий руль и отсутствие кренов при поворотах, что его приятно поразило. В целом, автомобилист остался доволен выбором японского кроссовера и рекомендует его к покупке.