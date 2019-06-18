Расход порадовал: Владелец Renault Duster рассказал про первые 15 000 км пробега кроссовера

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После дизельного «Дастера» автомобилист пересел на бензиновый, и поделился ощущениями, полученными от машины, а также радостями использования ГБО.

Владелец Renault Duster Николай Шепелев на YouTube показал ролик, в котором рассказал про первые 15 000 км пробега кроссовера. Речь идет о бензиновой версии машины с мотором 1.6. По словам автомобилиста, проблем паркетник пока не доставляет, однако чувствуется разница между динамикой нового «француза» и его дизельной версии.

Дизельный Renault Duster по словам автора, имел «бешеный подхват», которого нет в бензиновой машине, а потому ее мощности может «кому-то не хватать». Однако автомобилист признал, что в бензиновом моторе нет тех проблем, с которыми пришлось с толкнуться при эксплуатации «дизеля» – последний имел неполадки топливной системы.

По словам автомобилиста, его порадовал расход топлива его нового Renault Duster. На машину установлено ГБО, и рассказчик утверждает, что ему на 450 км пробега хватает 50 л газа, то есть, средний расход составляет 11 л на «сотню», и такой показатель может показаться немаленьким, но «реновод» пояснил, что ехал на кроссовере в достаточно активном режиме на средней скорости в 130 км/ч. На бензиновой тяге машина рассказчика, тоже в активном режиме, на те же 450 км потребовала 35 л бензина – средний расход топлива составил 8 л на 100 км пути.

Напомним, минимальная стоимость бензинового Renault Duster в России составляет 714 000 рублей. Автомобиль оснащается мотором 1.6, механической коробкой передач и передним приводом. Самая доступная полноприводная версия машины стоит 834 990 рублей. Самый дешевый дизельный вариант автомобиля предлагается с полным приводом за 1 016 990 рублей.