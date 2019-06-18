«Лучше Дастера и Шнивы»: Дизайн, салон и динамика Dongfeng AX7 приятно поразили блогера

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Китайский кроссовер продолжает радовать технологическими новшествами.

Dongfeng AX7 является вполне востребованным автомобилем как в КНР, так и Воссии. Ведущий канала «STDR» на YouTube оценил дизайн и интерьер китайского кроссовера, приятно поразивших его.

Внимательно осмотрев автомобиль, блогер восхитился внешним обликом Dongfeng AX7 – «передок» китайского кроссовера очень сильно похож на Honda CR-V. Задняя часть «китайца» очень похожа на корейские автомобили, а лакокрасочное покрытие на машине неравномерно расположилось – на крыше более толстый слой краски, а в остальном менее тонкий слой.

Салон китайского кроссовера сложно назвать привлекательным, несмотря на мягкий пластик без глянца на передней панели – все впечатление портит кожаная отделка руля. Помимо того, небольшие нарекание вызывает сиденья, у которых нет боковой поддержки. Но задние кресла понравились блогеру обшивкой, функциональным подлокотником и большим пространством, несмотря на отсутствие подогрева.

Продолжение... «Освяти, чтоб не сгнила»: Какие «допы» нужны для «голой» Hyundai Creta, объяснили в сети Автолюбители поделились советами о том, какие опции необходимы кроссоверу «в базе». Что касается динамики Dongfeng AX7, то расположенный под капотом «китайца» 2-литровый 140-сильный двигатель обеспечивает разгон машины до первой «сотни» за 12,0 секунды, что сильно впечатлило эксперта. «Лучше, чем у Дастера и Шнивы», - подчеркивает эксперт.

Интересно, что агрегат, которым обладает китайский кроссовер очень надежен и может выходить больше 500 000 км. Также блогера порадовал «аппетит» «китайца» - в смешанном цикле Dongfeng AX7 расходует 9,5 литров топлива на 100 км, а в городе затраты достигают 11,0 литров.