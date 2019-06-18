«Освяти, чтоб не сгнила»: Какие «допы» нужны для «голой» Hyundai Creta, объяснили в сети

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Автолюбители поделились советами о том, какие опции необходимы кроссоверу «в базе».

Новоиспеченный владелец Hyundai Creta похвастался, что купил себе автомобиль совсем недавно, причём ему повезло «урвать» его без каких-либо «допов», навязываемых обычно дилером. С 2,0-литровым мотором, автоматической коробкой передач и передним приводом, по мнению водителя машина была практически «голой», потому ему стало интересно, есть ли резон докупать какие-либо опции самостоятельно, или же «и так сойдет».

«Что всё-таки нужно сделать из того, что дилер навязывает? Коврики вот заказал только, и сигнализацию ставят», – просит помощи водитель, утверждая, что по первым впечатлениям, Hyundai Creta значительно круче, чем его прошлая машина – Opel Astra. «Небо и земля конечно, разница в классе очевидна», – не может нарадоваться автомобилист.

Автолюбители в сообществе «ВКонтакте», посвященном корейскому кроссоверу, достаточно положительно отнеслись к его просьбе, хоть и без ироничных комментариев, как водится, не обошлось. «Освяти, чтоб не сгнила», – шутит автоледи, а затем уже серьезно начинает объяснять, что можно поставить сетку в багажник автомобиля, да и затонировать немного – не помешало бы, чтобы Hyundai Creta стала выглядеть симпатичнее: «Совсем другой вид будет».

Помимо сетки и тонировки, комментаторы в сети активно рекомендуют озаботиться покупкой оплетки на руль, дабы тот слишком быстро не стерся, да и чехлы для сидений «базовой» Hyundai Creta – крайне полезная опция. Один из владельцев «корейца» заявил, что помимо чехлов, оплетки и тонировки, ему за 2 года ничего больше и не понадобилось толком.

Также водители настоятельно советуют не устанавливать «допы» у официальных дилеров автомобиля, поскольку ценники там привычно завышены, и за те же деньги самостоятельно можно оснастить свою Hyundai Creta куда большим количеством полезных аксессуаров: «Всё что надо – поставишь и без дилера, раза в два дешевле».