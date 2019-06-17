Продаём выгодно: Советами по «правильной» реализации автомобиля поделились в сети

Сегодня, 17:11

Из-за огромного количества предложений на «вторичке», чаще всего неподготовленным водителям приходиться возиться с продажей машины очень долго.

В первую очередь рекомендуется выставлять оптимальный ценник на свой автомобиль. С различными автосалонами или дилерами связываться не нужно – если и не обманут, то все равно какую-то комиссию заплатить придётся, а это уже не так и выгодно. Важно, чтобы ценник был конкурентоспособным, не самым высоким, но и не самым низким по рынку, поскольку таких предложений наверняка будет более, чем достаточно.

От этого правила можно отклоняться, если водителя устраивает минимальная стоимость своей машины, и он хочет как можно скорее получить за неё свои деньги – в этом случае можно смело выставлять цену ниже рыночной, наверняка найдутся желающие. Стоит помнить, что на данный момент с российской «вторички» большинство моделей LADA, Toyota, Nissan, Hyundai и KIA – продаются лучше всего.

Не стоит забывать и про уникальное описание своего автомобиля. Лаконичные фразы уровня «такой-то мотор, такая-то КПП и такой-то расход, покупайте» – всем уже надоели, и на них внимание обращают в последнюю очередь, потому водителю для «правильной» реализации своего автомобиля просто необходимо определиться с его основными сильными сторонами, которые и выносятся затем в описание.