«Дуся» за полмиллиона: На что рассчитывать, покупая подержанный Renault Duster за 500 000 р. – сеть

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По словам комментаторов, отыскать достойного «француза» за эти деньги можно, хоть и сложно.

В тематическом сообществе любителей популярного французского кроссовера Renault Duster в соцсети «ВКонтакте», один из водителей решил поинтересоваться, есть ли резон покупать «Дусю» за полмиллиона рублей, и на что он вообще может рассчитывать, покупая подержанный автомобиль за эти деньги.

Мнения автолюбителей разделились кардинально. Кто-то из них начал твердить, что найти можно, причем абсолютно без проблем – мол, стоит лишь открыть сайты авторынков по своему городу, и вылезет сразу несколько интересных вариантов Renault Duster, однако большинство комментаторов порекомендовали относиться к этому заявлению крайне скептично.

В первую очередь советуют обращать внимание на кроссоверы с 2,0-литровыми моторами, поскольку они, якобы, меньше страдают от возрастных «болячек», коих может быть достаточно много у Renault Duster 2012-2014 года выпуска – а именно на такой возраст, по словам автолюбителей, водителю остается рассчитывать, если только он не хочет приобрести себе кроссовер поновее, но битый или со скрученным пробегом.

Продолжение... «Самокаты обозревать – твой потолок»: Блогера высмеяли в сети за «продажный» обзор KIA Stinger Ему предложили рассказывать о велосипедах или о чем попроще, поскольку автомобили – это явно не его конёк. Если же автомобилист всё-таки остановит свой выбор на Renault Duster в возрасте 5-7 лет, то у него есть все шансы стать владельцем достойного автомобиля, который, впрочем, также будет нуждаться в дорогостоящем обслуживании первое время.

«25 тысяч сразу откладывай на замену ГРМ и всех жидкостей, а потом – живи и радуйся», – пишут в сети.

«Шансы купить нормальный – есть, но перекуп и «убой» не убудут! На вскидку, с 2011 года продано 50 тысяч Renault Duster, а сколько из них дожили до наших дней?», – риторичный вопрос комментатора подвёл итог обсуждению.