«Самокаты обозревать – твой потолок»: Блогера высмеяли в сети за «продажный» обзор KIA Stinger

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Ему предложили рассказывать о велосипедах или о чем попроще, поскольку автомобили – это явно не его конёк.

По крайней мере, так считает множество недовольных комментаторов, пришедших высказать своё мнение на YouTube-канал Z Drive, автор которого, по мнению водителей, снял совершенно предвзятый, и даже «продажный» обзор KIA Stinger, раскритиковав автомобиль за самые настоящие мелочи, на которые, убеждены в сети, нормальный обзорщик не обратил бы внимания.

Блогер рассказал, что корейский автогигант пока научился делать лишь автомобили бюджетного сегмента, составляя существенную конкуренцию европейским производителям, однако, когда речь заходит о премиум-классе – всё становится гораздо хуже, и KIA Stinger – не исключение. По интерьеру и оснащению у водителя особых претензий не возникло, однако, когда дело дошло до динамики – тут уж автор видео решил «разгуляться».

На высокой скорости KIA Stinger якобы трясёт, и подвеска настроена недостаточно мягко. Водителю не хватило агрессивности на ходу, хоть и очевидно, что «Стингер» едет очень и очень неплохо, быстро разгоняясь до приличных скоростей: «Холостая ракета. Хотелось бы немного получше». Комментаторы в сети высмеяли блогера за такую предвзятость, напомнив ему, как он расхваливал LADA Vesta, рассыпаясь ей в комплиментах.

«Самокаты обозревать – твой потолок. Велосипеды, пожалуй, даже посложнее будут», «Зато от Весты так тащился, клоун!», «Никакой объективности, а машина – огонь», – возмущаются автомобилисты.