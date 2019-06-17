Renault рассекретила цены и комплектации кроссовера Renault Arkana для России

Сегодня, 15:04

В России стартовал сбор предзаказов на новый купеобразный кроссовер Renault Arkana, предлагаемый в четырех комплектациях. Такой информацией поделился пресс-центр автопроизводителя.

Французский купе-кроссовер в «базе» с 4-цилиндровым 1,6-литровым 114-сильным атмосферным мотором и 5-диапазонной МКПП доступен в 999 000 рублей. «Аркана», оснащаемая вариатором X-Tronic будет стоить 1 049 990 рублей. В списке опций минимальной версии кросс-купе стоит отметить светодиодную оптику, 17-дюймовые колесные диски, аудиосистему Radio Connect, передние и задние электростеклоподъемники, а также кондиционер.

Renault Arkana в версиях Drive и Style оснастили круиз-контролем, индикатором дождя и света, парткрониками, бесключевым доступом и кнопочным зажиганием. Эти модификации обойдутся от 1 089 900 рублей и обладают еще турбомотором на 150 лошадиных сил от Daimler.