В Россию скоро приедет кроссовер Geely Emgrand GS

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Еще в 2016 году в рамках Московского автосалона состоялся дебют нового Geely Emgrand GS, а недавно в базе Росстандарта появился ОТТС на китайский небольшой кроссовер.

В основе «китайца» лежит обновленная переднеприводная архитектура FE, на которой построили первое поколение Geely Emgrand. В настоящее время под капотом поднебесного паркетника разместился 1,4-литровый турбодвигатель с отдачей 133 лошадиные силы. Помимо него предусматриваются 177-сильный 3-цилиндровый 1,5-литровый турбодвигатель и 133-сильный «атмосферник».

Российским автолюбителям такая машина достанется с последним агрегатом, который работает в паре с 6-позиционной МКПП или «роботом». Что касается внешности российской версии Geely Emgrand GS, то пока неизвестно какие дизайнерские решения ожидают отечественных водителей.

Уже появилась информация, что первоначально новый кроссовер поставят в Россию непосредственно с завода Geely в Китае, а через какое-то время сборку паркетника наладят на заводе «Белджи». В скором времени появятся сведения о стоимости указанного автомобиля.