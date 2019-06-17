«Дал Семёре вторую жизнь»: Процесс восстановления «убитой» ВАЗ-2107 показал блогер

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По словам автомобилиста, машина «стояла на коленях», а он позволил ей побыть на высоте.

Об этом рассказал блогер с YouTube-канала MSV auto, поделившись с подписчиками итогами долгого процесса восстановления «убитой» ВАЗ-2107. «Дал Семёре вторую жизнь, потратив год своей», – шутит водитель, однако доля правды тут действительно присутствует. За год ремонта автомобиль оснастили новыми сиденьями от Volkswagen Polo, замками от Daewoo Nexia, а также отдельной гордостью автора видео – колесными дисками.

В поисках 20-х «разварок» автомобилист провел не одну неделю, однако это того стоило – ВАЗ-2107 благодаря самобытным колесам стал выглядеть ещё приятнее, чем без них. Головная и задняя оптики были перебраны мастером вручную. Он собственноручно переклеивал некоторые стекла и обновлял светоотражатели, а также занимался подгонкой необходимых запчастей.

Кузов «убитой» ВАЗ-2107 был в таком состоянии, что водителю не оставалось ничего кроме, как перекрасить автомобиль синей матовой краской, предварительно удалив с кузова все хромовые элементы, которые показались обзорщику «абсолютным колхозом», поскольку он не хотел заниматься тюнингом своей «Семерки» – лишь восстановлением: «Никакого колхоза и обвесов. Тонировка, разве что».

Зазоры на «Семерке» – попросту идеальные, и это заняло у блогера несколько недель кропотливой работы, зато теперь не кажется, что автомобиль может развалиться на ходу, а двери благодаря замкам закрываются так легко, словно это – не старенький «таз», а совершенно новая машина: «Кому там нравятся старые замки? Хлопайте на здоровье, а мне нужен покой и тишина».

«В салоне нет пока ничего – турбина, руль, два сиденья и всё. Интерьером займемся попозже, вот такая у нас получилась Семёрочка. А ещё всего лишь год назад её хотели отправить на металлолом», – автор видео максимально доволен своей восстановленной ВАЗ-2107.