Разбирают, как горячие пирожки: Доработанная и подорожавшая LADA 4x4 доберется до Европы

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Вероятнее всего, как и в предыдущие годы, речь идёт о мелкосерийном импорте популярного внедорожника из России.

Немецкие журналисты рассыпались в восторгах от одного из самых доступных рамных внедорожников на мировом рынке – LADA 4x4 вот уже несколько лет поставляется в Германию небольшими партиями по 1 000 автомобилей, однако в этом году все могло пойти несколько иначе.

Ужесточенные экологические нормы Евросоюза могли «поставить крест» на планах LADA 4x4 о покорении Европы, однако оказалось, что «Ниву» в Германии разбирают, как горячие пирожки, благодаря чему начались слухи о том, что немецкий импортер займется не только приобретением модели, но и ей доработкой.

Чтобы привести LADA 4x4 в полное соответствие всем необходимым нормам, автомобиль будет нуждаться в серьезных доработках, однако немцев это не смущает ни сколько, ведь они уже заявили о готовности вносить коррективы в бюджетный внедорожник.

Впрочем, от этого как раз и пострадает «бюджетность» LADA 4x4, поскольку по примерным подсчетам её стартовый ценник, составляющий на данный момент 11 990 евро, имеет все шансы вырасти на 53%.