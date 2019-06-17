«L200 и рядом не стоял»: Чем так хорош Mitsubishi Pajero Sport 2, объяснил эксперт

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Автолюбитель сравнил популярного «японца» с его собратьями по модельному ряду.

По мнению обзорщика с YouTube-канала Edge, Mitsubishi Pajero Sport второго поколения представляет собой крайне интересный автомобиль, не лишенный, впрочем, некоторых проблем. Как для кроссовера 2013 года выпуска, с пробегом под 90 000 километров, «Паджерик» смотрится внешне достаточно неплохо, а передняя часть, даже в 2019 году, довольно гармонично вписывается в поток машин.

Владелец Mitsubishi Pajero Sport 2 уточняет, что сам по себе автомобиль, построенный на базе Mitsubishi L200, сморится уже не настолько современно, однако это не отменяет того факта, что «японца» и сильно устаревшим называть нельзя. Говоря о функциональности, эксперт отметил, что геометрическая проходимость кроссовера куда лучше, чем у того же L200, а стандартному Pajero его спортивная версия если и проигрывает в этом плане, то – ненамного.

«L200 и рядом не стоял. Как и современные Pajero и Pajero Sport!», – хвалит водитель 6-летний японский автомобиль. За всё время эксплуатации у Mitsubishi Pajero Sport не было проблем с кузовом, разве что на водительской двери уже кое-где начали появляться пятна ржавчины. «Рыжики» есть и на двери багажного отделения, но ничего критичного, по словам блогера, тут нет и близко: «Подкрашу немного и всё».

Продолжение... «Таким – я бы его купил!»: Обо всех спецверсиях Skoda Kodiaq рассказал эксперт Ни одна из 4 особых версий чешского кроссовера не собирается в России, потому блогеру стало интересно, достойны ли они внимания. Салон автомобиля эксперт считает несколько устаревшим.

Пластик определенно не самый лучший, да и оснащение не на высшем уровне – всему виной стартовая комплектация Mitsubishi Pajero Sport, которую приобрёл автор видео. Но даже здесь, убежден автомобилист, ругать «японца» смысла нет, ведь он его покупал не для «люксовости», а для комфортных дальних поездок, и со своей задачей «Паджерик» справляется на все 100%.

«Качество отделки не очень хорошее, у Pajero ощутимо лучше, но всё равно выглядит всё более-менее неплохо. Удобно сидеть, комфортно ехать – что ещё нужно?», – оптимистичный итог подвел эксперт.