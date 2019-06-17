Никаких проводов: Владелец Hyundai Creta рассказал о подключении видеорегистратора к плафону с помощью адаптера

Сегодня, 11:01

Автомобилист показал, как установить в салон кроссовера камеру, не испортив эстетического вида внутреннего пространства машины.

На YouTube-канале MasikBonLive появился ролик, в котором владелец Hyundai Creta рассказал о подключении видеорегистратора к плафону с помощью адаптера. Чтобы никаких проводов не торчало посреди центральной панели автомобиля, как это происходит, когда камера подключается через прикуриватель, рассказчик предлагает использовать специальный комплект подключения к плафону освещения, который легко можно найти на рынке.

Данный комплект хорош быстротой установки, а еще он не требует «врезания» в проводку. По сути, в данном комплекте используется такое же «гнездо» прикуривателя, однако оно прячется в плафон, и провод идет к видеорегистратору не снизу, через всю панель, а с потолка.

Плафон в Hyundai Creta снимается достаточно просто – рядом с ним есть очечник, и если открыть его, то можно увидеть два шурупа. Их необходимо открутить, после чего, легко потянуть за крышку очечника, за счет чего из потолка извлекается весь плафон, под которым сосредоточена проводка.

На снятом плафоне есть три фишки с проводами – нужна центральная. Ее необходимо отсоединить от плафона и подключить к переходнику «гнезда» прикуривателя. Из этого же «гнезда» выходят контакты, которые ставятся на место центральной фишки.

Далее контакты видеорегистратора вставляются в «гнездо» и изолируются. Провод выводится на регистратор, и «выглядывает» из-за зеркала заднего вида примерно на 10 см, не мешая обзору и не портя вид салона.