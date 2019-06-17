«Крета больше, выше, престижнее»: О выборе между Hyundai Creta и KIA Rio X-Line рассказали в сети

Сегодня, 17:03

Комментаторы объяснили, почему из двух «корейцев» стоит выбирать того, который подороже.

В сообществе любителей Hyundai Creta «ВКонтакте» разгорелось жаркое обсуждение, связанное с желанием одного из автомобилистов купить себе новую машину. Изначально водитель передвигался на Audi A6C4, однако сейчас его выбор пал на KIA Rio X-Line и Hyundai Creta – оба автомобиля с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, потому водителю было крайне важно понять, кого из «корейцев» ему стоит приобрести.

Автор поста сразу заявил, что записался на тест-драйв Hyundai Creta, поскольку именно она казалась ему более приятным вариантом, однако некие сомнения в голове все равно оставались, потому и решено было спросить владельцев KIA Rio X-Line, есть ли резон покупать автомобиль как у них, или же «Крета» здесь – явный фаворит.

По мнению абсолютного большинства комментаторов, тут и речи быть не может о здравой конкуренции, ведь KIA Rio X-Line представляет собой не более, чем обычную, приподнятую «Рио», которую дооборудовали усиленными пружинами. «Да это ж обычная Рио, прокатись на обоих и все поймешь», – объясняют автолюбители.

Некоторые автомобилисты убеждены даже, что стандартный KIA Rio куда приятнее своей X-Line версии, а что касается Hyundai Creta, то брать нужно кроссовер исключительно с задней независимой подвеской: «Он будет дороже, но в плане езды и кинематики колёс – совсем кайф, а с балкой это уже не то совсем».

Два единственных достоинства «Рио» перед Hyundai Creta заключаются в том, что KIA Rio X-Line более экономная в плане расхода, да и динамика, если сравнивать версии с 1,6-литровым двигателем, у неё чуть получше будет, в остальном же – «Крета» вне конкуренции: «Она больше, выше, престижнее!».