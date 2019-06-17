«Таким – я бы его купил!»: Обо всех спецверсиях Skoda Kodiaq рассказал эксперт

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Ни одна из 4 особых версий чешского кроссовера не собирается в России, потому блогеру стало интересно, достойны ли они внимания.

По словам обзорщика Петра Меньших, ему стало интересно, есть ли существенная разница между стандартным кроссовером Skoda Kodiaq, собирающимся в России, и его эксклюзивными версиями, сборка которых налажена в Чехии. В модельной линейке популярного SUV присутствует внедорожная версия Scout, «заряженная» Sportline, «хоккейная» Hockey Edition, а также премиальная Laurin & Klement.

Начать решено было со Skoda Kodiaq Scout, предложенного с 2,0-литровым турбомотором на 150 «лошадей», полным приводом, максимальной скоростью под 200 км/ч, а также обновленными спойлерами, благодаря которым автомобиль стал на 9 миллиметров длиннее своей базовой версии. Водитель оценил плавность хода и отсутствие существенного крена на поворотах, а также скромный расход – бортовой компьютер показывал 6-7 литров на 100 пройденных километров.

В базовом оснащении внедорожника предусмотрен особый пакет, предназначающийся для особенно плохих дорог, благодаря чему проходимость «Кадьяка» существенно улучшилась: «Вяло реагирует DSG, зато – экономия топлива. Не лучшая динамика, но прекрасная проходимость». Версия Sportline для Skoda Kodiaq уже не вызывала у эксперта таких ярких эмоций, однако и здесь он нашел, что похвалить.

Речь идёт о переработанном экстерьере кроссовера, который смотрится настолько хорошо, что блогер даже заявил, что из всех спецверсий выбрал бы именно Sportline, поскольку он обожает красный цвет, да и на ровных дорогах автомобиль ведет себя просто прекрасно: «Самый спортивный, жесткий в поворотах, а на прямой – красавчик. Таким – я бы его купил!».

Что касается «хоккейного» кроссовера, то эксперт отметил лишь, что он прекрасно подойдет российским дорогам, так как оснащен бензиновым 150-сильным мотором и полным приводом. Топовая версия чешского внедорожника, получившая имя Skoda Kodiaq Laurin & Klement включила в себя хромированную решетку радиатора, 19-дюймовые дизайнерские диски, новый задний бампер, а также полностью цифровую приборную панель: «Отличная работа команды по имени Skoda, я влюблён».