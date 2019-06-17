«Один плюс, а дальше – сплошные минусы»: Эксперт «разнес» моторы Renault Arkana для России

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Специалист озвучил технические особенности нового купеобразного кроссовера, которые заставили его засомневаться в успешности машины на рынке.

На YouTube-канале «Гнутый Кардан» появился ролик, в котором эксперт «разнес» моторы Renault Arkana для России. Автор отметил, что это кросс-купе ждали в стране, однако когда появился ОТТС на него, появилась ясность в том, какую силовую линейку получил автомобиль, и она смутила специалиста, так как в моторной гамме нет 2-литрового мотора, но есть сомнительные «турбо» 1.3 и атмосферный 1.6. Последний – тольяттинский, и россияне явно не ожидали увидеть этот агрегат под капотом эффектного кросс-купе.

Говоря о моторе 1.3, эксперт отметил, что его Renault создавала совместно с Mercedes-Benz. По его словам, у данного агрегата «один плюс, а дальше – сплошные минусы». Хорош этот двигатель тем, что он новый – его только разработали, однако стоит помнить, что мотор с маленьким объемом имеет турбонаддув. Автор напомнил, как подобные «микроскопические» двигатели Volkswagen «попили крови» отечественным автомобилистам своими проблемами – «оборванные» поршни разбивали блок цилиндров.

Продолжение... «Дед доволен»: Впечатлениями от «лучшего автомобиля для села» в лице LADA 4x4 поделился блогер Популярный блогер приобрел себе отечественную «внедорожную ракету» и рассказал, насколько она хороша. Явными минусами двигателя 1.3 автор назвал алюминиевый и не «гильзованный» блок цилиндров.

Также он предполагает, что агрегат получит никасиловое покрытие БЦ, а значит, «мотор не подлежит ремонту». Эксперт также предупреждает, что агрегат 1.3 очень чувствителен к системе охлаждения – даже небольшой перегрев грозит тем, что алюминиевую головку БЦ «поведет», а ее замена будет стоить больших денег.

Еще блогер отметил, что Renault Arkana с мотором 1.3 нельзя будет использовать для перевозки прицепа или больших грузов. А все потому, что заявленные 150 л.с. этот двигатель сможет выдавать только на высоких оборотах, которые комфортно можно будет набрать лишь на «пустой» машине.