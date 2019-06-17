«Дед доволен»: Впечатлениями от «лучшего автомобиля для села» в лице LADA 4x4 поделился блогер

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Популярный блогер приобрел себе отечественную «внедорожную ракету» и рассказал, насколько она хороша.

Обзорщик Толян Толяныч решил озаботиться покупкой автомобиля для своего дедушки, проживающего в деревне. Водитель объяснил, что ему удалось избавиться от надоевшего ВАЗ-2106, потому решено было завести машину с хорошей проходимостью, для комфортных поездок по селу, которой и оказалась LADA 4x4.

По словам автора видео, на вторичном российском рынке можно обнаружить множество интересных предложений по цене от тысячи до двух тысяч долларов, однако его выбор пал на прославленную «Ниву», ведь она, по мнению автомобилиста, выглядит 100% на свои деньги. «Я считаю, что взял её очень и очень хорошо, в два раза дороже Жигуля нормального», – объясняет водитель.

«Совсем другой автомобиль, лучший для села, и я очень доволен своей покупкой», – не может нарадоваться своему ВАЗ-2121 эксперт. По состоянию кузова: внешне «Нива» немного подкрашивалась, а вот по «начинке» отечественного внедорожника ситуация несколько хуже: «Лонжероны хрустят, порог гнилой – но это всё, в принципе, нормально для машины такого возраста».

Несмотря на небольшие проблемные моменты, новоявленный «нивовод» уточняет, что в целом LADA 4x4 смотрится очень даже прилично, на глазах не разваливается, заводится и едет: «А чего ещё от Нивы-то можно хотеть? В ближайшее время начнутся существенные доработки, поменяем пороги и переварим днище, но пока что это не к спеху».

Что касается ездовых характеристик ВАЗ-2121, то здесь уже водителя приятно порадовало, что едет «Нива» в целом куда лучше, чем он мог ожидать, а это значит, что серьезных доработок подвески и ходовой этой LADA 4x4 не понадобится: «Больше вопросов к ней вообще нет. Никакой Жигуль так ездить не будет, дед доволен».