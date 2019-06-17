«Сразу видно, кто хозяин леса»: Пользователи оценили ВАЗ-2102 на мостах от УАЗ

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Суровая «двойка» на новой раме заставила комментаторов задуматься о том, колхозный ли это тюнинг или адекватная претензия на внедорожник.

В одном из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном автомобильной технике, появилось изображение модифицированного народными умельцами универсала ВАЗ-2102, которого они снабдили новой рамой. В комментариях сразу догадались, что машина теперь стоит на мостах от УАЗ. Были предположения и о том, что «двойка» позаимствовала обновку у «Нивы» или ГАЗ-69, но их быстро отмели.

«Как вам такая «двойка», мужики?» – задал вопрос в подписи к фотографии автор поста. Пользователи оценили тюнинг ВАЗ-2102 по-разному. «Нормально, сразу видно, кто хозяин леса», – пошутил один из подписчиков. Некоторые же положительно отозвались о проекте, отметив необходимость дальнейшей доработки: «До ума довести надо», «Арки бы порезать, а так норм», «Разнести бы подальше колеса», – сообщили они.

«На ней не разгонишься, улетишь на первом повороте», – усомнился в ходовых качествах ВАЗ-2102 другой подписчик. Нашлись и откровенно негативные отзывы: «Купите Ниву и не пачкайте нам мозги этим бредом», «Уродство», «Колхоз», – пишут комментаторы.