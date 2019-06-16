«Сгнили цилиндры и жрет масло»: На «косяки» двигателя 1.8 TSI на Volkswagen Golf пожаловался механик

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Автомобилист решил рассказать об основных проблемах «немца» с достаточно нестандартным мотором.

Эксперт Денис Горбан взял для примера Volkswagen Golf, оснащенный 1,8-литровым двигателем TSI. Он сразу уточнил, что данного типа проблемы характерны для большинства немецких авто, оснащенных этой силовой установкой, и можно даже не смотреть на год выпуска автомобиля, поскольку вне зависимости от состояния кузова или пробега – «косяки» мотора, скорее всего, будут одни и те же.

«И на 50 тысячах, и на 100 – будут одни и те же дефекты, максимально проблемное авто», – жалуется механик. Он решил объяснить, как самостоятельно определить жор масла на автомобилях Volkswagen, а также показал, как можно с помощью эндоскопа выявить неисправные цилиндры. Если этого не сделать – высока вероятность, что владельца Volkswagen Golf в скором будущем ожидает капитальный ремонт.

«Цена ремонта этого двигателя составляет 100 000 рублей, потому обязательно нужно понимать, как самостоятельно определить жор масла, чтобы можно было избежать серьезных последствий», – делится эксперт полезными советами. В первую очередь, покупая подержанный Volkswagen Golf, рекомендуется обратить внимание на приборную панель – если там горит Check engine, то это может обозначать, что по цилиндрам пошли пропуски воспламенения.

Происходит это из-за недостаточной компрессии, и значит, что в камере сгорания есть какие-либо проблемы. Самым простым «лайфхаком», который поможет убедиться в этом, блогер называет выкручивание свечей. Если водитель обнаружит на них масло, то это верный признак, что масло попадает в камеры сгорания, что в последствии может привести к самым печальным результатам.

«Сгнивают цилиндры, начинает жрать масло», – блогер объяснил, почему так важно определять проблемы с мотором Volkswagen Golf на ранних этапах.